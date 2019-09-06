Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:38 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Adıgüzel (25) yönetimindeki 09 ABR 416 plakalı motosiklet, Sarıoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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