Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Selçuk Adıgüzel (25) yönetimindeki 09 ABR 416 plakalı motosiklet, Sarıoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.

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