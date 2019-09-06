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Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

58 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Adıgüzel (25) yönetimindeki 09 ABR 416 plakalı motosiklet, Sarıoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Selçuk, Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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