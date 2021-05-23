Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen motosikletin 23 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Efeler ilçesinden İncirliova yönüne giden Celil Karadeli (23) idaresindeki 09 UG 266 plakalı motosiklet, İzmir-Aydın kara yolu İkizdere Köprüsü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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