Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.06.2022 21:41
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Söke-Milas kara yolu Didim Bafa Gölü bölgesinde Zeynep U. (38) yönetimindeki 48 AEY 152 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Zeynep U, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi A.U. (43) ile çocukları M.U. (8), M.A.U. (12) ve M.U. yaralandı.

Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zeynep U'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Aydın'da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: AA

Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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