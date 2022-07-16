Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

16.07.2022 21:13
Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Rahmi K. yönetimindeki 09 TA 734 plakalı otomobil, Dorumlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü Rahmi K. ile otomobildeki Münevver K, Gamze K, Gülfer K, Alper K. ve Yaşar A. sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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