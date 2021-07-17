Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Olukbaşı Mahallesi'nde Kemal Öztaban (64) yönetimindeki 06 EU 3233 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezbaha duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 60 metre yükseklikten yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika