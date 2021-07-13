Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emirhan Ergül'ün (20) kullandığı 34 ZB 286 plakalı otomobil, Doğu Gazi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Haber verilmesiyle bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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