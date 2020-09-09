Aydın'da devrilen tırın sürücüsü vefat etti - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine giden Arif Çevik (45) idaresindeki 03 ABK 700 plakalı mısır tanesi yüklü tır, Kızıldere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tırda sıkışan sürücü Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırda yüklü mısırların yola saçılması nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:21 - Kaynak: AA
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