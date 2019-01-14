Son Dakika Haberleri: Aydın'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Aydın'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

27 dakika önce

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alhan Mahallesi Armutlu yüzü mevkisinde Mehmet Çelik kontrolündeki 09 PA 336 plakalı traktör, sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten kayarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla devrilen traktörün altından çıkartılan Çelik, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:50 Kaynak: AA

Yenipazar, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

CHP ile İYİ Parti Arasındaki Yerel Seçim İttifakında Anlaşılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı Erdoğan - Trump Görüşmesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:17:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]