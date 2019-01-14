Aydın'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
27 dakika önce
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Yenipazar
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alhan Mahallesi Armutlu
yüzü mevkisinde Mehmet Çelik
kontrolündeki 09 PA 336 plakalı traktör, sürücüsünün dönmek için manevra yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten kayarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla devrilen traktörün altından çıkartılan Çelik, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:50 Kaynak: AA
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