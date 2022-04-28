Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

28.04.2022 23:53
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tekin Mahallesinde bahçesini süren Ziya Taşbaşaran'ın (58) kullandığı 09 ZD 912 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktör altında kalan Tezbaşaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tezbaşaran'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Germencik, Traktör, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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