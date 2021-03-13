Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Buharkent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.
Musa Yılmaz'ın (47) kullandığı 09 AEG 432 plakalı traktör, Muratdağı Mahallesi'ndeki tarla yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün eşi Emine Yılmaz (46) 112 Acil Servis ekiplerince Buharkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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