Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde Serkan Paşa'nın kullandığı plakasız traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Serkan Paşa, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen traktör, vinç yardımıyla kaldırıldı.