Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İnkaya, Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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