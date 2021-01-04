Aydın'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Korona virüs salgınına karşı ilk önlem almaya başlayan kurumlardan olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde alınan önlemleri artırarak sürdürüyor. Ekipler Aydın genelinde gece-gündüz çalışarak duraklar başta olmak üzere vatandaşların bir araya gelmek zorunda oldukları her yeri dezenfekte ediyor.

İl genelinde tedbirler sıkı sıkıya uygulanırken düzenli olarak yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşların ve muhtarların talepleri de yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mobil dezenfeksiyon ekipleri il genelinde tüm durakları dezenfekte ederken, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yollar da ilaçlı suyla yıkanıyor. Mobil dezenfeksiyon ekipleri, dükkanları ve toplu kullanım alanlarını detaylı olarak dezenfekte ederken yapılan çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın süresince alınan tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanacağını ifade etti. Başkan Çerçioğlu, tedbirler kapsamında vatandaşların maske, mesafe ile temizlik kurallarına uymaları çağrısını yineledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 No'lu Hızlı Çözüm Merkezi'nin vatandaşların her türlü taleplerini yerine getirmek için 24 saat açık olduğunu hatırlattı. - AYDIN