Son Dakika Haberleri: Aydın'da Dhkp-C Firarisi Yakalandı

Aydın'da Dhkp-C Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Aydın'da terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan hakkına kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aydın'da Dhkp-C Firarisi Yakalandı, System.String[]
Aydın'da terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan hakkına kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: AA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel
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