Aydın'da Dhkp-C Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Aydın'da terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan hakkına kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın
'da terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan hakkına kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın kent merkezinde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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