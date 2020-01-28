Aydın'da doğum ve ölüm azaldı - Son Dakika

Doğum rekorunu 14 bin 107 yeni bebekle 2017 yılında kıran Aydın, 2019 yılında 13 bin 221 yeni doğumla dip yaptı.



Aydın'daki doğum ve ölüm istatistiklerini açıklayan TÜİK verilerine göre, yıllık doğum ve ölüm rakamları son dört yılda, nüfus artışıyla çelişen gerçeği ortaya çıkardı. Buna göre, 2019 yılı doğum ve ölüm gerçekleşmesinde en az düzeyde gerçekleşti.



Doğum rekoru 2017 yılında



Açıklanan verilere göre, Aydın genelindeki doğum gerçekleşmesi 2016 yılında 13 bin 865 bebek, 2017 yılında 14 bin 107 bebek, 2018 yılında 13 bin 344 bebek ve 2019 yılında 13 bin 221 bebek oldu. Bu rakamlar, 2017 yılında doğum rekoru kırıldığını gösterirken, 2019 yılının da en düşük doğuma tanıklık edildi.



En az ölüm 2019 yılında



Son dört yılın verilerine göre, en az ölüm 2019 yılında gerçekleşti. En fazla ölümün 2018 yılında gerçekleştiğini gösteren rakamlar, 2016 yılında 7 bin 563, 2017 yılında 7 bin 571, 2018 yılında 7 bin 991 ve 2019 yılında 7 bin 278 olarak istatistiklere geçti. İstatistik sonuçları, 2019 yılının doğum ve ölümlerin en düşük seviyede gerçekleştiğini gözler önüne serdi. - AYDIN