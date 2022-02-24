Aydın'da dolandırıcılık yapan çift için 135'er yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Aydın'da dolandırıcılık yapan çift için 135'er yıla kadar hapis istemi

24.02.2022 13:02
Aydın'da dolandırıcılık yapan çift için 135'er yıla kadar hapis istemi

Aydın'da kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çift için 135'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Aydın'da kripto para borsasında yüksek kar vadederek 27 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çift için 135'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasayı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 8 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda yakalanan S.G.Y. ile daha sonra ifadesine başvurulan kocası O.Y. hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, çiftin, kripto para alım satımı yaparak yüksek kar elde ettiklerine dair izlenim bıraktıkları ve çeşitli sözlerle güven telkin ettikleri müştekilerden yüksek miktarda para topladıkları öne sürüldü.

İfadesine yer verilen S.G.Y'nin, kripto para borsasında kendisinin de 250 bin lira kaybettiğini ve taahhütte bulunarak kimseden para toplamadığını söylediği kaydedildi.

O.Y'nin ise karısının kripto para yatırımı için para topladığından haberinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Müşteki ifadelerinin yanı sıra para hareketlerine ilişkin bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamenin sonuç bölümünde, şüphelilerden S.G.Y'nin sistemde tutabilmek amacıyla müştekilere mesajlar attığının saptandığı aktarıldı.

İddianamede, para hareketlerinden de karı kocanın suçta birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Şüphelilerin hileli davranışlarla müştekileri aldatıp menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediklerinin sabit olduğu savunulan iddianamede, her 2 şüpheli için de ayrı ayrı 27 kez, 1'er yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 135'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Olay

Aydın'da, aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 27 kişi, kripto para borsasında yüksek kar vadederek kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri S.G.Y'den şikayetçi olmuştu. S.G.Y, düzenlenen operasyonda 8 Kasım 2019'da Bursa'da yakalanmıştı. Tutuklanan S.G.Y, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Savcılık, O.Y'nin de ifadesine başvurmuştu. Şüphelilerin piyasadan yaklaşık 3 milyon lira topladığı öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da dolandırıcılık yapan çift için 135'er yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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