Aydın'da dolandırılan çiftin 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan çiftin yaklaşık 500 bin liralık altını Adana'da ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı kent merkezindeki iş yerlerinde yürüttüğü devriye görevi sırasında, bir kuyumcuda yüklü miktarda altın bozduran 1'i kadın 3 kişinin durumundan şüphelendi.

Polis ekibi, yaklaşık bir kilogramlık altının kaynağı konusunda çelişkili beyanlarda bulunan Onur D. (24) ve eşi Merve D. (25) ile arkadaşları Recep Y'yi (28) gözaltına aldı.

Emniyette zanlılardan Merve D'nin üst aramasında 15 çeyrek altın daha bulundu.

Araştırmalarda, altınların Aydın'da 2 gün önce kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılan İkbal B. ve İsmail B. çiftine ait olduğu belirlendi.

Kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan kişinin, İkbal B'ye kocası ve oğlunun gözaltına alındığını söylediği, soruşturma kapsamında evindeki altınlar üzerinde de inceleme yapılacağı yalanıyla kandırdığı kadından altınları aldığı öğrenildi.

Farklı suçlardan kayıtları bulunan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, altınlar Aydın'daki çifte teslim edildi.