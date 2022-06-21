Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti

Aydın'da 3 gün boyunca atını arayan Ümit Acar, çok sevdiği atını bulamayınca çareyi çevredeki güvenlik kameralarını incelemekte buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen Acar, Cumartesi günü atına bir domuzun saldırdığını tespit etti.

15 METRELİK ÇUKURDA, ATININ CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Güvenlik kameralarından atının izini süren Acar, olayın yaşandığı yer ve çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgede bulunan yaklaşık 15 metrelik kuyuyu kontrol eden Acar, atının kuyunun içerisine düştüğünü fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ TELEF OLAN ATI ÇUKURDAN ÇIKARDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri atı bulunduğu kuyudan çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkartılan atın telef olduğu tespit edildi.