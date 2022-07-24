Aydın'da domuzlar tatil sitesini bastı - Son Dakika
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Aydın'da domuzlar tatil sitesini bastı

24.07.2022 12:57
Aydın'da domuzlar tatil sitesini bastı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yaklaşık 30 domuz, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yaklaşık 30 domuz, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 30 yabani domuz, bir tatil sitesinin bahçelerine girdi. Gece saatlerinde yazlıkların bulunduğu alana gelen domuzlar, kapı önlerindeki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Kapısının önündeki sesleri duyarak balkona çıkan site sakini M.A., karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Site sakinini fark eden bazı domuzlar kaçarken, bazıları da çöplerin arasında yiyecek aramaya devam etti. O anlar ise M.A.'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzlar buldukları yiyecekleri yedikten sonra ormana geri döndü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da domuzlar tatil sitesini bastı - Son Dakika

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