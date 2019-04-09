Son Dakika Haberleri: Aydın'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Kermes

Aydın'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Kermes

51 dakika önce

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Kadın Kolları Üyeleri, down sendromlu çocuklara destek amacıyla kermes düzenlendi.

Aydın'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Kermes, System.String[]
Aydın Beşiktaşlılar Derneği Kadın Kolları Üyeleri, down sendromlu çocuklara destek amacıyla kermes düzenlendi.

Hasan Efendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda kurulan stantlarda kadın taraftarların el emeği göz nuru yaptığı ürünler sergiledi.

Keşkek, tatlı ve ev yemeklerinin satışa sunulduğu kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Perihan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu çocukları 23 Nisan'da yapılacak şenliğine hazırlamak için kermes düzenledikleri söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin down sendromlu çocukların yararına kullanılacağını ifade eden Yıldırım, "Toplumsal farkındalığı arttırma hem de sadece taraftar derneği değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz önemle de Aydın'da farklı projelere imza atmak istiyoruz. Herkesi bu projeye destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kavruk da dernek olarak bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek verdiklerini belirterek Aydın'da bir farkındalık oluşturdukları için kadın kolları üyelerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Aydın, Kültür Sanat
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