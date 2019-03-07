Aydın'da Drift Yapan Alkollü Sürücüye 6 Bin 12 Lira Ceza

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, "drift" yapan alkollü sürücüye 6 bin 12 lira ceza uygulandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, "drift" yapan alkollü sürücüye 6 bin 12 lira ceza uygulandı.



Alına bilgiye göre, Süleyman Çamlıcı Bulvarı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün "drift" yaptığını tespit etti.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü M.K, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.



Ehliyeti süresiz iptal edilen sürücüye, alkollü araç kullanmak ve drift yapmaktan 6 bin 12 lira cezai işlem yapıldı.



Öte yandan otomobil 60 günlüğüne trafikten men edilirken, sürücü M.K. hakkında "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

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