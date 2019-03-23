Son Dakika Haberleri: Aydın'da Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik drone destekli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Drone Destekli Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik drone destekli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik köpek ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 48 gram metamfetamin ile satışa hazır hale getirilmiş 130 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Söke, Aydın, Güncel
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