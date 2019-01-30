Aydın'da DSİ Tarafından 4 Mahalleye İçme Suyu Verildi

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı tamamlanan yeni arıtma tesisiyle 4 mahalleye içme suyunun verildiğini bildirdi.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı tamamlanan yeni arıtma tesisiyle 4 mahalleye içme suyunun verildiğini bildirdi.



Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada DSİ'nin Aydın'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini söyledi.



İlde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Balta, "İl merkezi, İncirliova ilçe merkezleri ile 27 mahallede toplam 29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar 72 milyon metreküp olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı, yapımı daha önce DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan İkizdere Barajı ve Tabakhane regülatöründen karşılanacaktır. DSİ tarafından yapılan isale hattından iletilen su yine DSİ tarafından yapılan yeni arıtma tesisine ve oradan da Aydın'a verilecektir." dedi.



Daha önce ilk olarak Kızılcaköy Mahallesine içme suyunun verildiğini anımsatan Balta, DSİ tarafından yapılan yeni arıtma tesisi projesi kapsamında isale hatlarından Ovaeymir, Yeniköy, Kardeşköy ve Kuyulu mahallelerine de içme suyunun verilmeye başlandığını dile getirdi.



Aydın İçme Suyu Projesi'nin 2019 yılındaki maliyetinin yaklaşık 568 milyon lira olacağını aktaran Balta, projelerin yapımında en büyük desteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'e ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a şükranlarını sunduklarını sözlerine ekledi.

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