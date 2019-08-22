Son Dakika Haberleri: Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı
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Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Şehler Düğün Salonu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle havaya ateş açıldı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği P.A. (20), F.A. (51), F.S. (14) ve S.Y. (28) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Düğünde bulunanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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