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Aydın'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde "dur" intiharına uymayan araçtan bir miktar uyuşturucu çıktı, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:32 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde "dur" intiharına uymayan araçtan bir miktar uyuşturucu çıktı, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.
Aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.
Durdurulan otomobildeki M.T ile E.G gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 105 gram esrar, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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