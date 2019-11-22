Son Dakika Haberleri: Aydın'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Aydın'da "dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde "dur" intiharına uymayan araçtan bir miktar uyuşturucu çıktı, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da

Aydın'ın Söke ilçesinde "dur" intiharına uymayan araçtan bir miktar uyuşturucu çıktı, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağaçlı Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istedi.

Aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Durdurulan otomobildeki M.T ile E.G gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 105 gram esrar, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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