Aydın'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

S.A'nın 4 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak tahliye edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekiplerin kovalaması sonucu Serçeköy Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:47

Kaynak: AA

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