Aydın'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü S.A, polis aracına çarpıp kaçtı.
Ekiplerin kovalaması sonucu Serçeköy Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
S.A'nın 4 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak tahliye edildiği öğrenildi.