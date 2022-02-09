Üye Girişi
Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

09.02.2022 15:32
Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde durdurulan bir minibüsten, kesilmiş ve derisi yüzülmemiş halde büyükbaş hayvan bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde durdurulan bir minibüsten, kesilmiş ve derisi yüzülmemiş halde büyükbaş hayvan bulundu. Şüphelilere 32 bin 356 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Çaybaşı mevkisinde bir minibüsü durdurdu.

Minibüste derisi yüzülmemiş, gövdesi iki parça halinde kesilmiş büyükbaş hayvanın olduğu görüldü.

Araçta bulunan N.Y, N.A. ve T.A'ya "büyükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılırken toplam 32 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:05 Bilecik'te ishal ve kusmalar arttı! Sağlık Bakanlığı kente ekip gönderdi
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:56:38. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da durdurulan minibüste kesilmiş halde büyükbaş hayvan ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement