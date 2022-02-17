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Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

17.02.2022 23:36
Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç. (26) idaresindeki 09 ACK 173 plakalı motosiklet, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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