Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelhisar Mahallesi ve Umurlu Mahallesi'ndeki evlere, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.D ve H.D gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada satışa hazır hale getirilmiş 241 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika