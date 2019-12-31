Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 104 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ve 6 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu Ticareti, Bozdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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