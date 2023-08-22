Aydın'da Eğitim Uçağı Düştü: Kaç Ölü ve Yaralı Var?

Aydın'da uçak mı düştü ve kaç ölü, yaralı olduğu gündeme gelirken Aydın'da eğitim uçağı nereye düştüğü merak ediliyor. Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak düşmesi sonucu kaç ölü ve yaralı olduğu araştırılıyor. Aydın'da uçak mı düştü? Aydın'da eğitim uçağı nereye düştü? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN'DA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırıldı. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA EĞİTİM UÇAĞI NEREYE DÜŞTÜ?

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.