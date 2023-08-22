Aydın'da Eğitim Uçağı Düştü: Kaç Ölü ve Yaralı Var? - Son Dakika

Aydın'da Eğitim Uçağı Düştü: Kaç Ölü ve Yaralı Var?

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:53

Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da uçak mı düştü ve kaç ölü, yaralı olduğu gündeme gelirken Aydın'da eğitim uçağı nereye düştüğü merak ediliyor. Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak düşmesi sonucu kaç ölü ve yaralı olduğu araştırılıyor. Aydın'da uçak mı düştü? Aydın'da eğitim uçağı nereye düştü? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN'DA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Aydın'da eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırıldı. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA EĞİTİM UÇAĞI NEREYE DÜŞTÜ?

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü.

Aydın'da uçak mı düştü? Aydın'da eğitim uçağı nereye düştü? Kaç ölü ve kaç yaralı var?

Aydın Çıldır Havalimanı, Çıldır Havalimanı, Aydın, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Eğitim Uçağı Düştü: Kaç Ölü ve Yaralı Var? - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz
14:52 Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, silahlı saldırıda öldürüldü
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz
14:36 Getir, dünya genelinde 2 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor
14:32 Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
14:17 Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor! İstanbul'dan ayrıldı
14:13 Altay Bayındır, İstanbul'dan ayrıldı! Yeni rotası Premier Lig
14:14 18. sezonuyla ekrana dönen Arka Sokaklar'ın ilk fragman yayınlandı
14:13 Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üzerine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 15:04:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Eğitim Uçağı Düştü: Kaç Ölü ve Yaralı Var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement