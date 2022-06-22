Son dakika gündem: Eğitimini tamamlayan 483 polis adayı yemin etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Eğitimini tamamlayan 483 polis adayı yemin etti

22.06.2022 14:23

Son dakika haberlerine göre Polis Akademisi Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 483 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

Polis Akademisi Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 483 polis adayı, yemin ederek mesleğe adım attı.

POMEM'de düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, öğrencilerin mezuniyet sürecini anlatan sunum izletildi.

Polis Okulu Müdürü Sezayi Er, mezun olan öğrencilere büyük sorumluluk yüklendiğini belirterek, gerektiğinde canını feda edecek polis memurları yetiştirdiklerine inandığını söyledi.

Er, polis adaylarına şöyle seslendi:

"Milli ve manevi değerlerimize sadık, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan haklarına saygılı, görev ve sorumluluklarınızın bilincinde olun. Mesleğinizi onur ve şerefle icra edin. Vatandaşın yurdu ve canı size emanettir. Gerektiğinde şehit polis memuru Fethi Sekin, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir gibi ve binlerce kahraman şehitlerimiz gibi vatanı için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek polis memurları yetiştirdiğimize ve mezun ettiğimize inancım tamdır ve bundan onur duyarım."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da törene telefonla bağlanarak polis adaylarını kutladı.

Törende dönem birincisi Hasan Sarıtaş, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve ödülleri verildi.

Polis adaylarından oluşan bir grubun zeybek gösterisi sunduğu törende diplomalarını alan polis adayları aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan da katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eğitimini tamamlayan 483 polis adayı yemin etti - Son Dakika

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