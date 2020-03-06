Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak - Son Dakika

Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak

6 saat önce

Efeler Belediyesi ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası arasında Efeler ilçe sınırları içerisindeki mezar yeri ve çeşme hayratı yapımı hakkında protokol imzalandı.

Aydın'da ehil ve ehliyetli olmayan ustalar, artık mezarlıkta çalışamayacak, System.String[]

Efeler Belediyesi ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası arasında Efeler ilçe sınırları içerisindeki mezar yeri ve çeşme hayratı yapımı hakkında protokol imzalandı. Protokole göre, bundan sonra ehil ve ehliyetli olmayan kişiler Efeler İlçesi sınırlarında bulunan 120 mezarlıkta, mezar ve çeşme hayratı gibi iş ve işlem yapamayacak. Cenaze yakınları da yaptırdıkları iş ve işlemler için Efeler Belediyesi'nin belirlediği kadar ustalara ücret ödeyecek.


Efeler Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan 120 mezarlıkta yapılan mezarların, bilinçli, belgeli ve ehil ustalar tarafından yapılması, ustaların aynı zamanda Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası üyesi olması ve Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kayıtlarının yapılmasının sağlanması için Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile sözleşme yapıldı. Bizzat Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz tarafından imzalanan sözleşme ile Efeler ilçesinde bulunan 120 ayrı mezarlıktaki tüm mezarların çağdaş, temiz, düzenli ve kim tarafından hangi tarihte yapıldığının tespit edilmesi ile hayrat ve çeşmelerin kayıt altına alınarak denetlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Protokole göre; Mezarların, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen o yılın gelir ücret tarifesine göre yapılacak. ve mezarlıklarda ehil ve ehliyetli olmayan çalıştırılmayacak. - AYDIN

Emlakçılar Odası, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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