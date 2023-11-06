Aydın'da Ejder Meyvesi Üretimi Artıyor

Aydın'da yaklaşık 5 yıl önce dönemin Efeler Kaymakamı Cemal Şahin öncülüğünde başlatılan 'Efeler Diyarı'nda Pitaya' projesi Aydın çiftçisine ek gelir olmaya başladı. Kaymakam Cemal Şahin'in tayini dolayısıyla Aydın'dan ayrılmasına rağmen il geneline yayılan projesi sayesinde ülkenin en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Aydın, ejder meyvesi üretim merkezi haline geldi. Ejder meyvesinin kilosu 200 TL'den, tanesi ise 30 ila 100 TL arasında değişiyor.

"GEÇEN YIL DİKTİK, BU YIL ÜRÜN ALMAYA BAŞLADIK"

Türkiye'nin en yoğun jeotermal kaynaklarına sahip bölgelerin başında gelen Germencik Ortaklar Gümüş Köyü Muhtarı Ersel Has, kendi serasında ejder meyvesi üretimine başladı. Kaymakam Cemal Şahin tarafından yaklaşık 5 yıl önce başlatılan projeyi takip ettiğini ve jeotermal enerji ile seraları ısıtma imkanı olduğu için Gümüşköy ve çevresinde bu imkandan faydalanılması amacıyla çiçek üretimine ejder meyvesini de eklediğini belirten Muhtar Has, "Tropikal iklim meyvesi olarak bilinen ejder meyvesi sıcağı çok seviyor. 2 yıl önce kilosu 60 TL olan ejder meyvesi şu anda 200 TL'ye satılmaya başladı. Adet olarak satışları ise meyvenin büyüklüğüne göre 30 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Tarımda ciddi sıkıntıya neden olan küresel ısınmayı fırsata dönüştürmek ve bölgedeki jeotermal enerjiyi sera ısıtasında değerlendirmek için ejder meyvesi üretimine başladık. Geçen yıl fidanları diktik. Bu yıl ürün almaya başladık. Başarılı bir grafik oluşursa başta köylülerimiz olmak üzere yöre çiftçisine bu girişimin örnek olacağına düşünüyorum" dedi.

"EJDER MEYVESİ SOĞUĞU SEVMİYOR"

Aydın'da şu anda üretimi yapılan sebze ve meyve çeşitlerine göre ejder meyvesinin birim alanda en iyi gelir sağlayan ürünler arasında yer aldığını belirten Gümüşköyü Muhtarı Ersel Has, "Sağlık açısından da çok faydalı olduğu belirtilen ejder meyvesi soğuğu sevmiyor. Birçok bölgede sera ısıtması ciddi masraf. Ancak Ortaklar Gümüşköy'de her yerden sıcak su çıktığı için seraların ısıtma maliyeti jeotermal su ile oldukça düşük" dedi.