Aydın'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sinan Karayiğit (25), Umurlu
Mahallesi'nde halı yıkamacı dükkanında bozulan bir dinamoyu tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Karayiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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