Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Aragavlı Mahallesi'nde çam kozalağı toplamak üzere ağaca çıkan Sezgin Ülker (51), elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı. Ağaçtan düşen Ülker, hayatını kaybetti.

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