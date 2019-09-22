Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aragavlı Mahallesi'nde çam kozalağı toplamak üzere ağaca çıkan Sezgin Ülker (51), elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı. Ağaçtan düşen Ülker, hayatını kaybetti.
Ülker'in cenazesi Söke Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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