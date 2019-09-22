Son Dakika Haberleri: Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

33 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kişi çam kozalağı toplamaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aragavlı Mahallesi'nde çam kozalağı toplamak üzere ağaca çıkan Sezgin Ülker (51), elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı. Ağaçtan düşen Ülker, hayatını kaybetti.

Ülker'in cenazesi Söke Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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