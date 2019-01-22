Aydın'da Elektrikli Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Ölü
2 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bahçe duvarına çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde bahçe duvarına çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cengiz Kapukaya'nın (63) kullandığı elektrikli motosiklet, Efeler
Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan Kapukaya, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:19 Kaynak: AA
Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
Son Dakika! Nazlı Ilıcak'a, Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Bilgileri Açıklamak Suçundan 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı
Belediye Başkanı'nın Makam Aracı, Su Kanalına Uçtu