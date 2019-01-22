Son Dakika Haberleri: Aydın'da Elektrikli Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Ölü

Aydın'da Elektrikli Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Ölü

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bahçe duvarına çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da Elektrikli Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde bahçe duvarına çarpan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cengiz Kapukaya'nın (63) kullandığı elektrikli motosiklet, Efeler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan Kapukaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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