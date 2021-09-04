Aydın'da emekli diplomatı 50 bin avro dolandıran kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan emekli diplomat E.Ç'yi, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak 50 bin avro dolandıran kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıldığını anlayan E.Ç. polise ihbarda bulundu. Şüphelinin taksiyle Nazilli'ye geldiği bilgisini alan polis ekipleri, aracı durdurarak M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada bulunan para, sahibine teslim edildi.