Aydın'da en çok 2 kişilik hane var - Son Dakika

Aydın'da ortalama hane halkı büyüklüğü en çok 2 kişiden oluşurken, en büyük hane halkına sahip olan ilçe ise İncirliova oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan "ortalama hanehalkı" verilerini yayımladı. Bu kapsamda ortalama hanehalkı büyüklüğü Türkiye için 3,30 kişiyken, Aydın'da 2,86 kişi oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu iller 5,75 kişi ile Şırnak, 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari olurken, en düşük olduğu iller 2,61 kişi ile Çanakkale, 2,66 kişi ile Tunceli, 2,68 kişi ile Eskişehir'dir. Aydın ise ortalama hanehalkı büyüklüğünde Türkiye genelinde 67. sıradadır.

Aydın'da en çok 2 kişilik hane var

Aydın'da bulunan 381 bin 646 hane halkının 100 bin 916'sı (%26,4) 2 kişilik hanelerden oluşurken 85 bin 118'i (%22,3) tek kişilik hanelerden, bin 809'u (%0,5) 10 kişi ve üzeri büyüklükteki hanelerden oluştu.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünde İncirliova lider

Ortalama hanehalkı büyüklüğü değerleri ilçe düzeyinde incelendiğinde İncirliova 3,37 kişi ile en yüksek değere sahip ilçe olurken, Yenipazar ise 2,54 kişi ile en düşük ortalama hanehalkı değerine sahip ilçe oldu.

Aydın genelinde ilçelere göre hanehalkı büyüklüklerine bakıldığında İncirliova 3,37, Köşk 3,19, Germencik 3,16, Söke 3,02, Efeler 2,99, Nazilli 2,85, Buharkent 2,85, Bozdoğan 2,82, Sultanhisar 2,80, Karacasu 2,76, Çine 2,70, Koçarlı 2,70, Karpuzlu 2,68, Kuyucak 2,66, Kuşadası 2,58, Didim 2,55, Yenipazar 2,54 kişi oldu. - AYDIN