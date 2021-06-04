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Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi

04.06.2021 12:44
Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Efeler ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Valilikte devam eden etkinlikte, en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet verildi.

Vali Aksoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda illerde çalışmalar yapıldığını aktardı.

Aydın'da Sıfır Atık projesi kapsamında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiğini, eğitim çalışmaları yapıldığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Aydın'da 1 ton 903 kilogram kağıt, 502 ton atık plastik, 250 kilogram atık pil, 6 bin 770 kilogram elektrik ve elektronik atık, 2 bin 412 kilogram atık cam, 1949 ton atık metal, 2 bin 572 kilogram bitkisel yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. 2 bin 730 metreküp depolama alanı yapılan çalışmalarla tasarruf sağlanmış, 2 milyon 599 bin kilovatsaat enerji tasarrufu, 327 bin 468 litre petrol tasarrufu, 10 bin 661 metreküp su tasarrufu, 640 ton ham madde tasarrufu sağlanmış, 2 bin 570 litre biyodizel üretilmiş ve bu sayede toplamda 6 bin 473 ağaç kesilmesi önlenmiştir."

Sıfır Atık projesiyle ilgili okullarda düzenledikleri yarışmaya gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Toplumsal olarak çevreye büyük bir hassasiyet içerisinde yaklaşmamız gerektiğini ifade ediyorum. Devraldığımız dünyayı bizden sonraki gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi şekilde devretme sorumluluğumuz bilincinde olmamızın gerektiğini ifade ediyorum. Özelikle gençlerimizin çevreye büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte yaşanabilir bir dünyayı, yaşanabilir içeriğe ait bir alanı ortaya koymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etkinlikte Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile Çevre Şehircilik İl Müdürü Taha Al da hazır bulundu.

Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi
Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi
Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi
Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Dünya Çevre Günü, Hüseyin Aksoy, Bisiklet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da en çok atık toplayan 5 öğrenciye bisiklet hediye edildi - Son Dakika


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