Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı - Son Dakika

Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı

08.10.2020 16:59
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı, System.String[]

Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılında en çok yatırım yapılan sektörün tarım olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2020 yılında en çok yatırım yapılan sektörün tarım olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün gerçekleşti. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2020 yılında uygulanan 246 projeden 30 adedi tamamlanırken, geriye kalan 216 adet projenin de 123 devam ediyor. Devam eden 123 projenin 29'unun ihale aşamasında olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, 64 projenin de ihalesine çeşitli sebeplerden başlanamadığını belirtti. Proje bedeli 7 milyar 684 milyon 778 bin TL olan yatırımların 2020 yılı dönem harcaması ise 280 milyon 626 bin TL oldu.

Yatırımcı kuruluşlarca 2020 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla tarım sektörü 68 milyon 919 bin TL harcamayla birinci sırada yer aldı. Eğitim Sektörü 55 milyon 100 bin TL harcamayla ikinci sırada, Ulaştırma-Haberleşme Sektörü 49 milyon 967 bin TL harcamayla üçüncü sırada yer aldı.

"Çözüm odaklı olacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Onemli bir sorun ve dar boğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini İstiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN

Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı
Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı

Hüseyin Aksoy, Yatırım, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da en çok yatırımı tarım sektörü aldı - Son Dakika

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