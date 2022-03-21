Aydın'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi - Son Dakika
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Aydın'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

21.03.2022 21:07
Aydın'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

Aydın'da, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Dünya gazetesi iş birliğiyle düzenlenen "İhracat Buluşmaları" toplantısında geçen yıl en çok ihracat yapan 5 firmaya ödül verildi.

Aydın'da, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Dünya gazetesi iş birliğiyle düzenlenen "İhracat Buluşmaları" toplantısında geçen yıl en çok ihracat yapan 5 firmaya ödül verildi.

Aydın Ticaret Borsasında gerçekleştirilen programda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Tarım ve sanayi ile Aydın'da ihracatı artırmaya yönelik potansiyelin bulunduğunu belirterek, buradaki ihracatın kısa sürede ikiye katlanmasını ümit ettiğini belirtti.

İhracat başarısı gösteren firmaları tebrik eden Eskinazi, " Türkiye'de ihracatın başladığı yer İzmir ancak ihracatta ilk ürün Aydın'ın inciridir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında yapılmış, bunun nedeni de Aydın incirinin, pamuğunun dünyaya daha hızlı ve daha verimli ulaştırılması içindi. Bugün ise baktığımızda madencilik ve otomotivden, kuru meyveye kadar birçok sektörümüz Aydın ilimizin ihracatında ön sıralarda." dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, ise Aydın'ın, Türkiye'de en fazla ihracat yapan 23. il olduğunu dile getirerek, en çok katkının da 200 milyon dolarla madencilik sektöründen geldiğini anlattı.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da kentte, 3 milyon 600 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını belirtti.

Kentte 2021'de 1 milyar 26 milyon dolar ihracat yapıldığını ifade eden Çondur, kuru incirde 86 milyon dolar, zeytinde 25 milyon dolar, çam fıstığında 27 milyon dolar, kuru kayısıda 27 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığını hatırlattı.

Çondur, zeytinyağında ürün bazında sorun yaşandığını ve bu anlamda desteklemelerin artırılması gerektiğini ifade ederek, tarımsal üretimin önemine değindi.

Konuşmaların ardından 2021'de en çok ihracat yapan 5 şirkete ödülleri verildi.

Etkinliğe Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Yunus Şahin ve iş insanları katıldı.

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Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, dolar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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