Üye Girişi
AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK - Son Dakika

AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK

03.12.2021 09:51

AYDIN'da yaşayan 10'u engelli 7'si ise eski hükümlü toplam 17 kişiye Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) projesi kapsamında, toplam 957 bin lira maddi destek sağlandı.

AYDIN'da yaşayan 10'u engelli 7'si ise eski hükümlü toplam 17 kişiye Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) projesi kapsamında, toplam 957 bin lira maddi destek sağlandı. Engelli ve eski hükümlüler çeklerini Vali Hüseyin Aksoy verdi.

Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü 2021/3. Dönem Hibe Desteği Çekleri, Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ve hibe desteği almayı hak kazanan 10'u engelli, 7'si eski hükümlü 17 kişi hazır bulundu. Engelli ve hükümlülere, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında 50 bin ile 65 bin lira arasında değişen miktarlardaki hibe destek çekleri Vali Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Engelli vatandaşlarımızın toplumun ayrılmaz bir parçası olmasını istiyoruz. Bu amaçla kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri, ekonomik hareketliliğini sağlayabilecekleri devletin kurumlarının yapmış olduğu çalışmalardan bir örneğini de burada sunmuş olacağız. Hedefimiz toplumun tüm kesimlerini kucaklamak ve onların sorunlarına çözüm üretmektir. Engelli ve hükümlülerimize dağıttığımız hibe çekleriyle toplamda 957 bin liralık bir katkı sağlamış olduk" dedi.

'YILIN BÜTÜN GÜNÜ ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BERABERİZ'

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ise "Engelli kardeşlerimize en güzel hediyeyi İŞKUR'un verdiğini düşünüyoruz. Devletimizin imkanlarını ilimizde engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Bugüne kadar 169 projemiz kabul edildi. Yaptığımız proje destekleriyle Türkiye genelinde ilk beşin içerisindeyiz. Biz sadece 3 Aralık'ta değil yılın bütün günlerinde engelli kardeşlerimizle beraberiz. 2021 yılı içerisinde 700 engelli kardeşimize iş imkanı bulduk" diye konuştu.

AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK
AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK
AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK
AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK

Türkiye, Engelli, İŞKUR, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65 09:51 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65
Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! 09:43 Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor! Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! 08:24 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor 07:55 Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum 07:20 Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum

Son Dakika Haberleri
09:47 Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı
09:43 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı
09:42 Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklikler! Yüzde 7 barajı geliyor, istifa zorlaşıyor!
09:39 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor
09:37 Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı
09:35 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı
09:35 Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor
09:34 Kadın öğretmen, meslektaşı olan kocasını müdiresiyle bastı!
09:20 Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum
09:12 Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza
Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı         
09:56
Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı         
09:47
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, gözaltına alındı         
09:43
Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor Aziz dizisinde romantik gelişme! Yeni ve güçlü bir aşk doğuyor         
09:36
Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza         
09:13
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam         
07:18
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:59:14. #1.13#
SON DAKİKA: AYDIN'DA ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLER TOPLAM 957 BİN LİRALIK DESTEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement