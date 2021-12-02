AYDIN'DA 'ENGELLİ VERİ BANKASI' KURULDU, PROJEYİ VALİ AKSOY TANITTI - Son Dakika

AYDIN Valiliği koordinesinde kurumların desteği ile kurulan 'Engelli Veri Bankası' ile il genelinde engelli verileri ortaya çıkarıldı, 38 bin 178 raporlu engelli kaydı oluşturuldu. Proje, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un sunumuyla tanıtıldı.

Aydın Valiliği koordinesi ve diğer kurum ve kuruluşların da desteği ile geçen ocak ayında başlatılan 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi tamamlandı. Tamamlanan projede il genelinde 38 bin 178 raporlu engellinin bilgileri toplanarak sisteme girildi. Sisteme kayıtlı olmayanların ise mahalle muhtarları aracılığı ile tespit edilerek sisteme kayıtları yapılacak. Proje kapsamında devlet imkanlarından faydalanmayan engelli kalmaması sağlanacak.

'ENGELLİLER KRONİK HASTALIKLARA GÖRE BÖLGELERE AYRILDI?

Tamamlanan 'Engelli Veri Bankası' projesi Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla tanıtıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Duran da katıldı.

"Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası projesinin sunumunu gerçekleştiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Aydın Valiliği koordinesinde bir çalışma yaptık. Engellilerimizin tüm verilerini tek bir sistemde yer alacağı 'Engelli Veri Bankası'nı hayata geçirdik. Ocak ayından başladığımız ve ilgili kurumlarımızla ortak çalışmamızı sizlerle paylaştık. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumların katılımıyla bu çalışmaları gerçekleştirdik. Projede ilimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin kronik hastalıklara göre bölgelere dağılımını, nedenlerini ve teşhis ve tedavilerini yapılması konusunda bu çalışma yapıldı. Bu projede engelli ve süreğen hastalığı olan vatandaşların sistem üzerinden haritalanması, hizmetin dağılımı ve detayların görülmesi paydaş diğer kurum ve kuruluşların desteği ile sağlıklı bir veri tabanı sonuçlandı. Bireysel açıdan tüm kurumların bünyesinde toplanan veriler bir araya getirildi. Bu çalışmamızın temel amaçlarından birisi de kayıt altına alınmamış olanlar varsa onları da kayıt altına almaktır. Her ay bir ilçede yaptığım toplantılarda muhtarlardan ricamız, devletin sunduğu imkanlardan yararlanmayan vatandaşlarımız varsa onların mutlaka bize bildirmelerini istiyoruz. Bu engellilerin spor, eğitim ve sosyal alanlarda çalışma yapmalarını sağlamak istiyoruz."