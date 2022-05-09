Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

09.05.2022 23:53
Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

Aydın'da askere gitmek isteyen engelliler için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi.

Aydın'da askere gitmek isteyen engelliler için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi.

İncirliova ilçesinde Kültürpark'ta düzenlenen eğlence saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğiyle 1'i kız 6 kişi için asker eğlencesi etkinliği düzenlendi.

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Merve Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin pazartesi günü askere uğurlanacağını söyledi.

Askere gidemeyecek durumda olan engelli vatandaşların günü birlik temsili olarak askere gideceklerini aktaran Uysal, "Bugün de onların temsili kına gecesini yapıyoruz. Asker kıyafetleriyle haftaya uğurluyoruz. Bir askerin bir günde neler yaşıyorsa gittikleri yerde de onları görecekler. Teskerelerini de alacaklar. Ben bir engelli annesi değilim belki ama engelli anne ve babaları gördükçe inanın yüreğimizde bu duyguyu hissediyoruz. Hepsi canla başla o heyecanı yaşıyor." dedi.

Serebral palsi hastası kızının da askere gitmesi için özel izin aldığını söyleyen anne Ayşe Okulsev gecede, "Ben bir engelli annesiyim" isimli şiirini okudu.

Asker adaylarının ellerine kına yakıldı.

Sembolik olarak, 57. Topçu Tugayı'nda bir günlük askerlik görevi yapacak engelli çocuklarını askere uğurlayacak anne ve babalar duygulu anlar yaşadı.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığınca derneğe akülü sandalye hediye edildi.

Etkinliğe İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak ile davetliler katıldı.

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İncirliova, Hisarcık, Aydın, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi - Son Dakika


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