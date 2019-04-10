Aydın'da Erkek Cesedi Bulundu

Aydın
'da moloz dökülen arazide erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan
Mahallesindeki arazide, moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü anlaşılan kişinin Ahmet Yoran (61) olduğu belirlendi.
Yoran'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adnan Menderes
Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Cesedi bulan Berkay Şahin
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracımızla moloz dökmeye geldim. Baktım biri uzanıyor. Karnı açtır diye yemek almaya gittim. Yemeği koyarken seslendim, cevap gelmedi. Elimle yokladım, nabzına falan baktım atmıyordu. Sonra polise haber verdim." ifadelerini kullandı.