Son Dakika Haberleri: Aydın'da Erkek Cesedi Bulundu

Aydın'da Erkek Cesedi Bulundu

54 dakika önce

Aydın'da moloz dökülen arazide erkek cesedi bulundu.

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Aydın'da moloz dökülen arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesindeki arazide, moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce öldüğü anlaşılan kişinin Ahmet Yoran (61) olduğu belirlendi.

Yoran'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cesedi bulan Berkay Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aracımızla moloz dökmeye geldim. Baktım biri uzanıyor. Karnı açtır diye yemek almaya gittim. Yemeği koyarken seslendim, cevap gelmedi. Elimle yokladım, nabzına falan baktım atmıyordu. Sonra polise haber verdim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:25 Kaynak: AA
Polis, Aydın, Güncel
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