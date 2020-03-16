Aydın'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Aydın'da erkek cesedi bulundu

13 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde erkek cesedi bulundu, olayla ilgili iki zanlı yakalandı.

Aydın'da erkek cesedi bulundu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde erkek cesedi bulundu, olayla ilgili iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki farları açık ve lastikleri patlak minibüsü fark etti.

Aracın çevresinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 10 metre ileride bir kişiyi yerde hareketsiz buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin İbrahim Hışıl (46) olduğu ve sırtından bıçaklandığı tespit edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Hışıl'ın öldürülmesine ilişkin biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Son Dakika Haberleri
00:42 Aydın'da erkek cesedi bulundu
00:41 Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı (3)
00:40 Yamaçtan kopan kaya parçası il müdürlüğünün bahçesine düştü
00:40 Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"
00:39 İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]