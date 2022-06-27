Erkenci incir piyasaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Erkenci incir piyasaya çıktı

27.06.2022 14:47

Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde hasat edildi.

Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde hasat edildi.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sebahattin Abay, gazetecilere, erkenci siyah ve sarı incirin hasadını yaptıklarını söyledi.

Enstitüde 354 incir çeşidi bulunduğunu belirten Abay, hava şartlarından dolayı bu yıl incirlerin 10 gün gecikmeli hasat edildiğini kaydetti.

Ürünlerin şu anda 30-40 lira arasında alıcı bulduğunu aktaran Abay, "Bu yıl incirde beklentimiz yüksek. Havalar böyle giderse yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu Btp Genel Başkanı Baş: 'En Az 4 Milyar Dolar Piyasaya Para Sürdüler. Btp Genel Başkanı Baş: 'En Az 4 Milyar Dolar Piyasaya Para Sürdüler.
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkenci incir piyasaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
16:12 İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:47:07. #1.13#
SON DAKİKA: Erkenci incir piyasaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement