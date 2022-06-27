Ürünlerin şu anda 30-40 lira arasında alıcı bulduğunu aktaran Abay, "Bu yıl incirde beklentimiz yüksek. Havalar böyle giderse yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erkenci incir piyasaya çıktı - Son Dakika

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