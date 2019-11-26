Son Dakika Haberleri: Aydın'da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı - Son Dakika

Aydın'da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı

6 saat önce

Ülke genelinde suçluların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'da 32 aranan şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı, System.String[]

Ülke genelinde suçluların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'da 32 aranan şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın'da operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında 57 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, sağlık kontrollerinin ardından adli işlemlere başlanacak. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi
'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]