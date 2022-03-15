Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı

15.03.2022 16:35

Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandıAYDIN Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda otobüs yolculuğu yapan bir kişi üzerinden 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı

AYDIN Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda otobüs yolculuğu yapan bir kişi üzerinden 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 2 uyuşturucu taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre il dışından Aydın'da uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan narkotik ekipleri Otoban Kavşağı'nda şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Otobüste yolculuk yaptığı tespit edilen E.A.'nın yapılan üst aramasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda ise V.K. isimli şüpheli narkotik ekiplerince yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı
Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı
Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı

YORUMLAR
500
Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Putin'e karşı savaşmak için Japonya'dan geldi, dünyaya seslendi: Ukrayna'nın kaderini değiştirelim
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:06:42. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement